Люди еще издавна заметили, что некоторые цветы улучшают атмосферу в доме, создают уют, другие же наоборот — отрицательно сказываются на энергетике, пишет со ссылкой на .

Итак, вот 10 растений, которые принесут удачу в ваш дом:

10-е место: Антуриум

Антуриум благоговеет к сильному полу и дарит его представителям мужскую силу. Холостым мужчинам растение также приносит успех у женщин, женатым – счастливую семейную жизнь в дом.

Если вы – девушка незамужняя, завести это растение стоит хотя бы из-за его красоты и, конечно, для будущего семейного счастья. Цветок имеет крупные темно-зеленые листья сердцевидной формы, словно подвешенные на длинные узкие черенки. Если за растением надлежащим образом ухаживать, оно цветет круглогодично. Цветок антуриума – пушистый белый или желтый колосок в красно-розовой (см. фото) или белоснежной каемке.

Максимальный рост комнатного растения – 80 см. Листья могут вырастать до 40 см в длину, цветки – до 20 см. Долгожителем его не назовешь: цветок умирает через 3 года.

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Важно! Антуриум очень ядовит, следовательно необходимо защищать от него маленьких детей и животных.

«Мужской цветок» тепло- и светолюбивый, что и не удивительно: его родина – субтропики Центральной и Южной Америки. Чтобы антуриум чувствовал себя как дома и цвел лучше, опрыскивайте его водой дважды в день. Не направляйте струю в соцветия растения: они могут потемнеть и осыпаться. Поливать цветок необходимо раз в неделю зимой и 2-3 раза летом. Антуриум издавна входит в ТОП 10 комнатных растений семейного счастья.

9-е место: Оксалис

Оксалис или кислица комнатная (см. фото) может приносить лишь удачу – это становится ясно с первого взгляда на цветок. Форма листьев напоминает большой клевер, закрашенный темно-сиреневым в серединке. Поэтому растение принято дарить в дом на праздники. В особом почете – четырехлистная кислица, сулящая невероятное везение своему обладателю.

На вкус «удача» чуть кисловатая из-за высокого содержания щавелевой кислоты. Листики растения могут иметь разную окраску: зеленую, сиреневую или двуцветную. На ночь и в пасмурную погоду они складываются. Цветет кислица несколько раз в год очаровательными мелкими цветочками:

Поливайте это растение, свое семейное «счастье» раз в неделю, выставляйте растение на рассеянный свет, не допускайте температуры выше 25 градусов. Время от времени балуйте цветочек минеральной подкормкой.

8-е место: Хлорофитум

Хлорофитрум наверняка хотя бы раз попадался вам на глаза: это роскошное пышное растение с продолговатыми листьями сочно-зеленого цвета. Как только не называют эту копну зелени: «брызги шампанского», «паук», «зеленая лилия», «невестина фата». Но чаще только растение называют «семейным счастьем», чьим покровителем оно считается.

Цветок может быть не только семейным талисманом, но и приносить немалую пользу в дом. Доказано, что хлорофитрум интенсивно увлажняет и очищает воздух от вредоносных бактерий. Эффект усилится, если поместить в почву у корней растения пару таблеток активированного угля.

Пара-тройка горшков с хлорофитрумом, «подзаряженных» углем, отлично заменяют воздухоочиститель.

Кроме того, в его составе присутствует большое количество эфирных масел. Поэтому вдыхание запаха растения благотворно действует на нервную систему и снимает стресс. Словом, хлорофитрум в буквальном смысле разряжает атмосферу в доме. За это растение нужно чаще поливать и выставлять на солнце.

7-е место: Калатея

Калатея на первый взгляд выглядит сдержанно и даже несколько строго. Это настоящий цветок-аскет: он неприхотлив в уходе и продолжительное время может обходиться без полива. Известно, что в племенах Южной Америки, откуда родом калатея, ее крепкие листья часто использовались для плетения корзин. Все это прекрасно согласуется с тем фактом, что калатея является покровительницей долгого и прочного брака и приносит счастье в дом, где ее лелеют.

Крупные и мясистые листья растения украшает изящный бледный узор. Кстати, признаком здорового цветка является однотонный основной цвет и четкость линий на листьях.

Размер комнатного цветка может достигать 60 см. Длина листьев – до 30 см. Сама по себе, с минимальным поливом, калатея способна продержаться до 4 лет. Если растением заниматься и вовремя пересаживать, его жизнь становится бесконечной.

6-е место: Аихризон

Аихризон – небольшой кустарник, который легко распознать по толстому стеблю и множеству круглых и мясистых листиков. Кстати, многим они напоминают сердечки. Возможно, еще и следовательно цветок называют «деревом любви». Романтики добавляет еще и тот факт, что в дикой природе аихризон часто прорастает «сквозь скалы», то есть в расщелинах, где мало что водится.

Цветок может достигать высоты 30 см. Окраска растения варьируется от сочно-зеленой до салатной, с белесыми, красноватыми или бурыми пятнами. На фото – аихризон Гучи.

Чтобы в положенный срок (вторая половина весны) аихризон расцвел, нужно хорошо постараться. Летом цветок требует температуру 20-25 градусов и частую поливку, в прохладное время года – 10-12 градусов и один полив в неделю. Его также необходимо время от времени опрыскивать теплой водой и протирать листики-сердечки. Тогда в начале мая вы получите в дом яркое соцветие из маленьких желтых или красных «солнышек».

5-е место: Мирт

Душистый мирт часто дарят новобрачным. Считается, что он способствует миру, дружбе и доверию между мужем и женой. Супруги, в доме которых есть миртовый кустарник, всегда будут поддерживать друг друга, искать компромиссы и удерживаться даже в гневе. Семейное счастье не покинет этот дом. Возможно, причиной тому тонкий успокаивающий запах растения. К тому же, дословно с греческого «мирт» переводится как «бальзам».

Если высаживать кустарник как комнатное растение, он может достигнуть 1 метра в росте. Растение требовательно: размещать его можно лишь в солнечном месте, но свет при этом должен быть мягкий и рассеянный. Любит умеренную температуру: 17-20 градусов летом и 7-10 – зимой. Поливка должна быть настолько частой, чтобы почва никогда не подсыхала. Кроме того, кустарник нуждается в регулярном опрыскивании. Кстати, из листьев взрослого мирта можно готовить настойки и бальзамы.

4-е место: Хойя

Хойя – пришелица из Азии. Ее также называют восковым плющом. В комнатных условиях представляет собой средних размеров кустарник с потрясающе красивыми шарообразными соцветиями. Хойя – покровительница молодых любовников, нежности и верности. Во время цветения выделяет сладковатый нектар и волнующий запах. Поэтому поставить ее лучше только в спальне.

Для того чтобы цветок нормально рос и не капризничал, рекомендуется поддерживать температуру 22-25 градусов летом и 10-15 зимой. Хойе необходим рассеянный солнечный свет, но, в крайнем случае, она обойдется искусственным освещением. Рекомендуется периодическое опрыскивание и полив растения отстоянной водой. Цветущая хойя выпускает соцветия из мелких белых цветочков и пурпурных звездочек посередине. Дом, где хойя цветет, считается счастливым.

3-е место: Китайская роза

Китайская роза или гибискус заняла «призовое» место за то, что приносит в дом страсть. Причем, всем без разбору: если вы свободны, то скоро встретите пару. Если уже состоите в отношениях, то любовь только усилится. На фото – гибискусы на штамбе.

С гибискусом связано очень много интересных азиатских традиций. Крупные красные, желтые и белые цветки замечательно смотрятся на фоне черных шелковистых волос азиаток. Поэтому последние активно используют гибискус в качестве украшения. Цветок над левым ухом означает готовность к новому романтическому знакомству. Над правым – девушка уже занята. Самые нескромные могут украшать себя цветами с обеих сторон, намекая, что непрочь познакомиться с еще одним парнем.

Насколько «страстен» гибискус, настолько он и теплолюбив. Пусть вас не смущает обманчивый облик типичного лиственного кустарника из умеренной полосы: китайская роза нормально переносит до 35 градусов жары. В целом, цветок неприхотлив, но в период с конца весны до середины осени рекомендуется более частый полив, а также минеральные подкормки. В дом заносить при первых ночных похолоданиях.

2-е место: Узамбарская фиалка

Она же сенполия, которая считается символом бесконечной любви. Или любви до гроба, как вам угодно. Вполне вероятно, что ставка делается на умильный вид этого растеньица: небольшие кустики с бархатными листиками, а во время цветения в них еще и виднеются маленькие разноцветные цветочки. Маленькие горшки с фиалками – уж точно символ бесконечного уюта и домашнего тепла. Бонус – приятный запах.

Малютка, правда, немного капризна. Требует много света, только мягкую отстоянную воду, желательно с минеральной добавкой. Поливать необходимо аккуратно – если пролить воду в мягкие листья, они загниют. Каждые 3-4 года фиалку стоит пересаживать. Розовые, белые, фиолетовые – вот такими цветами украшены фиалки несколько месяцев в году.

1-е место: Спатифиллум

Кому могло достаться первое место в рейтинге самых лучших 10 комнатных растений семейного счастья? Конечно же, главному женскому покровителю – спатифиллуму (на фото). Его так и называют: «женское счастье». Одиноким женщинам дарит любовь, замужним – возрожденные чувства, бесплодным – беременность, многодетным – мир и спокойствие в семье и т.д.

Спатифиллум имеет узкие гибкие стебли, на которых образовываются бутоны во время цветения. Стебли окаймляют крупные, но довольно тонкие и жилистые листья. Цветет растение гладкими белыми бутонами. Кстати, иногда цветок называют комнатной «лилией» за схожесть с лилией-каллой.

В отличие от антуриума, крайне неприхотлив. Нормально растет при температурах от 18 до 23 градусов. Если будет жарче или прохладнее, он просто «зависнет» на одной стадии роста. На фото спатифиллум с белыми цветами.

Как и большинство растений, спатифиллум нужно чаще поливать летом, а зимой, напротив, сокращать подачу воды. Весной цветок можно пересадить.















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