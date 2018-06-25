Ученые рассказали, что есть продукты, которые способны вдохновить и порадовать человека, а существуют и такие, которые вгоняют его в тоску и провоцируют стресс, сообщает bagnet

Специалисты из университета Лома Линда в Соединённых штатах Америки. Они провели опыт на лабораторных грызунах, чтобы найти продукты, негативно сказывающиеся на психическом здоровье людей.

Наиболее опасными оказались продукты, содержащие большое количество насыщенных жиров. Мыши, употреблявшие их, становились более подверженными депрессии, нежели сородичи, евшие здоровую пищу.

По словам экспертов, наиболее опасными считаются жирное мясо, молоко, фастфуд и жареная еда.

"Связь между депрессией и кулинарными предпочтениями особенно выражена, если вредную еду человек предпочитал есть в подростковом возрасте" - говорится в результатах испытаний.

Эксперты призывают питаться сбалансированно, иначе человек приведёт себя к неустойчивой психике. Он не сможет справлять с жизненными невзгодами и превратится в депрессивную личность.

Как сообщал svodka.net.uа, иммунобиологи из Соединенных Штатов Америки выяснили, что сладости могут быть очень полезными для здоровья .

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