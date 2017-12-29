Украина расширяет промкооперацию в области ракетного двигателестроения со странами Юго-Восточной Азии

ГП "Южный машиностроительный завод им.Макарова" (ЮМЗ, Днепр), один из ведущих украинских производителей ракетно-космической техники, развивает сотрудничество в области ракетного двигателестроения со странами Юго-Восточной Азии, и в частности, Южной Кореей и Индией.

Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник в руководстве ЮМЗ, сегодня "Южмаш" обеспечивает выполнение заключенных в 2016 году контрактов по двигательной тематике с Корейским институтом аэрокосмических разработок (Korea Aerospace Research Institute, KARI), и готовит расширение партнерства.

"Работа с KARI ведется ЮМЗ по двум направлениям: по изготовлению турбонасосных агрегатов и комплекта макетов клапанов для двигателя РД-8, а также по изготовлению шаробаллонов емкостью 130 и 25 л. В 2017 году нами заключен еще один, новый договор на изготовление шаробаллонов", - сообщил он, подчеркнув: "Опыт успешного сотрудничества стал основой интереса наших южнокорейских партнеров к расширению партнерства. Сегодня мы ведем переговоры о заключении контракта на изготовление бака ракеты-носителя (РН), а также контракта на изготовление элементов жидкостного ракетного двигателя для южнокорейской РН KSLV-II".

Кроме того, сообщил собеседник агентства, сегодня "Южмаш" также задействован в реализации проекта по двигательной тематике с индийской организацией космических исследований ISRO.

"В 2017 году нами заключен договор с ISRO на проведение до 2019 года включительно, огневых испытаний индийских жидкостных ракетных двигателей на опытно-экспериментальной базе "Южмаша". Первый этап контракта успешно выполнен", - уточнил он.

Как отметил собеседник агентства, расширение сотрудничества в области создания ракетно-космической техники со странами Юго-Восточной Азии, рассматривается одним из направлений программы диверсификации производства "Южмаша", реализуемой в условиях разрыва традиционной кооперации с РФ.

ГП "Южмаш" - одно из ключевых предприятий ракетно-космической промышленности Украины, известный в мире производитель ракетоносителей и спутников гражданского, научного и военного назначения. В связи с разрывом традиционной кооперации в условиях аннексии Крыма и военных действий на Донбассе, уже три года свыше 50% производственных мощностей предприятия находятся в состоянии фактического простоя.

На сегодняшний день ЮМЗ в рамках промкооперации с США обеспечивает производство первой ступени новой ракеты-носителя среднего класса Antares для доставки грузов на МКС по контракту с NASA. Сегодня Украина также ведет переговоры с США об организации сотрудничества в области ракетного двигателестроения в проекте создания ракетных двигателей на замену российским РД-180 для ракеты-носителя ВВС США нового поколения.