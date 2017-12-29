|Несподівано: відомий український гурт збирається на "Євробачення"
|29.12.2017 14:42
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"Поки там знімали "Х-Фактор", я, між іншим, забіг на Євробачення на відбірковий тур. Ми готуємо пісню. Йдемо далі. Я знаю, що буде ностальгія після "Х-фактора", тому будемо ще Євро будоражити", – поділився Юрко Юрченко, фронтмен гурту.
Що ж, зима може стати для хлопців успішною - зараз вони змагаються за перемогу на "Х-Факторі", а потім хто зна, може підкорять й серця суддів на Нацвідборі?
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