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Несподівано: відомий український гурт збирається на "Євробачення"
29.12.2017 14:42
Зазвичай на "Євробачення" - найбільший європейський пісенний конкурс, який відбувається кожного травня, вирушають гурти чи співаки, які не мають особливого досвіду чи світової популярності, тож звістка про те, що Yurcash (Юркеш), гурт, який тішить шанувальників музикою з 2004 року, зібрався на конкурс - немало здивувала.

"Поки там знімали "Х-Фактор", я, між іншим, забіг на Євробачення на відбірковий тур. Ми готуємо пісню. Йдемо далі. Я знаю, що буде ностальгія після "Х-фактора", тому будемо ще Євро будоражити", – поділився Юрко Юрченко, фронтмен гурту.

Що ж, зима може стати для хлопців успішною - зараз вони змагаються за перемогу на "Х-Факторі", а потім хто зна, може підкорять й серця суддів на Нацвідборі?

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