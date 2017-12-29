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Боевик Ходаковский об "экономике ДНР": Дончане находятся сейчас в состоянии депрессии, чувствуют себя обманутыми, ничтожными
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29.12.2017 14:44
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Около 90% донецкого бюджета наполняется за счет "российских
внебюджетных источников", но эта помощь "в большинстве своем
разворовывается, так как аппетиты у донецких чиновников хорошие".
Об этом заявил экс-командир батальона боевиков "Восток" на
Донбассе, прежний "секретарь совбеза ДНР" Александр Ходаковский.
Ходаковский: Простые дончане выживают Фото: EPA Отвечая на вопрос,
"за счет чего ДНР еще держится", Ходаковский сказал, что "с
экономикой все плохо, планы, которые были намечены в уходящем году
по восстановлению предприятий, не сработали".По его словам, "вообще
мало осталось доходных предприятий, большинство едва сводят концы с
концами". Он добавил, что "помогает Россия", и угольные предприятия
из оккупированных боевиками "ДНР" территорий поставляют в РФ
продукцию, но "поставки квотируются, так как России вполне хватает
и своего угля".Ходаковский рассказал, что Донецк "остается на
плаву только за счет очень дешевой рабочей силы. А так стабильный
регресс".Боевик добавил, что "90 процентов донецкого бюджета
осуществляется за счет российских внебюджетных источников", но эта
помощь "в большинстве своем разворовывается, так как аппетиты у
донецких чиновников хорошие".Отвечая на вопрос, на что живут
простые дончане, Ходаковский сказал: "Выживают". По его словам,
цена лекарств в Донецке такова, что "легче умереть, чем лечиться".
Ходаковский заявил, что "многие дончане находятся сейчас в
состоянии депрессии, чувствуют себя обманутыми в своих надеждах,
мелкими, никчемными, ничтожными".Он добавил, что жители Донецка
после начала войны получили "распиленные территории, отжатые
поселки, разрушенный бизнес".Вооруженный конфликт на востоке
Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся
между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками,
которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.
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