Около 90% донецкого бюджета наполняется за счет "российских внебюджетных источников", но эта помощь "в большинстве своем разворовывается, так как аппетиты у донецких чиновников хорошие". Об этом заявил экс-командир батальона боевиков "Восток" на Донбассе, прежний "секретарь совбеза ДНР" Александр Ходаковский. Ходаковский: Простые дончане выживают Фото: EPA Отвечая на вопрос, "за счет чего ДНР еще держится", Ходаковский сказал, что "с экономикой все плохо, планы, которые были намечены в уходящем году по восстановлению предприятий, не сработали".По его словам, "вообще мало осталось доходных предприятий, большинство едва сводят концы с концами". Он добавил, что "помогает Россия", и угольные предприятия из оккупированных боевиками "ДНР" территорий поставляют в РФ продукцию, но "поставки квотируются, так как России вполне хватает и своего угля".Ходаковский рассказал, что Донецк "остается на плаву только за счет очень дешевой рабочей силы. А так стабильный регресс".Боевик добавил, что "90 процентов донецкого бюджета осуществляется за счет российских внебюджетных источников", но эта помощь "в большинстве своем разворовывается, так как аппетиты у донецких чиновников хорошие".Отвечая на вопрос, на что живут простые дончане, Ходаковский сказал: "Выживают". По его словам, цена лекарств в Донецке такова, что "легче умереть, чем лечиться". Ходаковский заявил, что "многие дончане находятся сейчас в состоянии депрессии, чувствуют себя обманутыми в своих надеждах, мелкими, никчемными, ничтожными".Он добавил, что жители Донецка после начала войны получили "распиленные территории, отжатые поселки, разрушенный бизнес".Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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