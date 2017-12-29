Во Львовской области легковой автомобиль врезался в микроавтобус, в результате чего погиб водитель одного из транспортных средств. Об этом говорится сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции во Львовской области.

По полученным данным, авария произошла на автодороге Киев - Чоп возле села Подборцы, Пустомытовского района.

"Полицейские установили, что произошло столкновение автомобиля Mercedes Vito, которым управлял 57-летний житель Жовковского района, с автомобилем Skoda Superb за рулем которого находился 59-летний житель города Тернополь. От полученных травм водитель Skoda скончался на месте происшествия", - говорится в сообщении. Стоит отметить, что второго мужчину госпитализировали с вывихом и переломом.

По факту ДТП открыто уголовное производство. В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства инцидента.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, на трассе около города Фирзен в Германии грузовик с украинскими номерами столкнулся с полицейским автомобилем.

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