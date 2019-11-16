Глава “Укрэксимбанка“ Александр Гриценко не был похищен. Его задержали оперативники Службы безопасности Украины в рамках уголовного производства. Об этом сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.

Никакого похищения одного из членов правления АО “Укрэксимбанка“ не было. Он был задержан сотрудниками СБУ по поручению Генеральной прокуратуры Украины в рамках уголовного производства по признакам совершения преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 255 (создание преступной организации - ред.), ч. 5 ст. 191(присвоение, растрата имущества или овладение им путем злоупотребления служебным положением - ред.), ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем - ред.), - сообщила пресс-секретарь. Гитлянская добавила, что задержание происходило в рамках законодательства. Сейчас Гриценко находится в изоляторе временного содержания. Дело ведет Генеральная прокуратура Украины.





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