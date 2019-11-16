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Аваков заявил, что Нацполиция планирует создать институт капелланства
16.11.2019 20:22
Арсен Аваков заявил представителям США, что Нацполиция планирует создать институт капелланства
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
общество
события
украина
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нацполиция
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