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Аваков заявил, что Нацполиция планирует создать институт капелланства
16.11.2019 20:22
Арсен Аваков заявил представителям США, что Нацполиция планирует создать институт капелланства Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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