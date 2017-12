Президент Украины Петр Порошенко подчеркнул, что ликвидация ряда местных общих судов и создание вместо них окружных – это второй этап судебной реформы. Фото: president.gov.ua "Что касается хозяйственных судов, создаются окружные хозяйственные суды. Что касается судов в районах, на их месте также создаются окружные суды. Это будет унифицированный подход ко всем судов первой инстанции. Также ликвидируются и создаются определенные суды в крупных городах с целью оптимизации как организационной, так и финансовой", – объяснил заместитель главы Администрации Президента Украины Алексей Филатов.Председатель Высшего совета правосудия (ВСП) Игорь Бенедисюк отметил, что ВСП рассмотрел проекты указов и предоставил консультации."На самом деле, это второй этап судебной реформы. Первой этап завершен, как я и обещал, формированием нового Верховного Суда, который был создан с помощью беспрецедентно прозрачного конкурса, благодаря большой работе Высшей квалификационной комиссии судей, Высшего совета правосудия и при активном участии общественности", – отметил Порошенко.Президент заявил, что его указы направлены на то, чтобы "приблизить суды и правосудие к людям"."У нас не может быть больше районов без судов и судов без судей", – подчеркнул он.Новость дополняется...Рекомендую Twitter G+ E-mail: var orl_l1 = 'Выделите некорректный текст мышкой'; var orl_l2 = 'Орфографическая ошибка в тексте'; var orl_l3 = 'Послать сообщение об ошибке автору?Ваш браузер останется на той же странице.'; var orl_l4 = 'Комментарий для автора необязательно'; var orl_l5 = 'Отправить'; var orl_l6 = 'Отмена'; var orl_l7 = 'Спасибо'; Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter КОММЕНТАРИИ: Присоединитесь к клубу читателей "ГОРДОН", чтобы комментировать coreola.addfunc('updatecommentsbar', function(){ if(!coreola.userid || coreola.userid <= 0){ $('#join_comments').show();} if(coreola.userid && coreola.userid > 0){ $('#user_yes_comm').text(decodeURIComponent(coreola.member.username.replace(/\+/g, '%20'))); u_str = ''; $('#useravatar_yes_comm').html(u_str); $('#join_comments2').show(); } }); Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещена нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Пожалуйста, не используйте caps lock. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Осталось символов: 1000 Опубликовать Осталось символов: 1000 Опубликовать Отмена Показать больше комментариев var comments = new corecomments(); comments.url = '/html/comments/'; comments.comtype = '1'; comments.sendurl = '/ajax/addcomments.html'; comments.article = '224466'; comments.start(); Обсудить эту тему во "ВКонтакте"

