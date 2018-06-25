Победитель "челленджера" в Илкли (Великобритания) Сергей Стаховский приблизился к сотне лучших теннисистов мира в обновленном рейтинге АТР, сообщает со ссылкой на АТР.

Киевлянин из 513 зачетными баллами сменил 140 место на 109-е (31). Первым номером Украины остается Александр Долгополов - 63.

Далее между украинцев разместились: Илья Марченко - 297, Владислав Манафов - 477, Даниил Калиниченко - 531, Артем Смирнов - 543.

Примечательно, что на вершине рейтинга Рафаэль Надаль обошел Роджера Федерера, а Марин Чилич обогнал болгарина Димитрова и стал 5-м.

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