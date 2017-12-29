Оккупированный Крым не выдерживает конкуренцию с Турцией по уровню предоставляемых услуг в отелях и пансионатах.

Об этом заявил так называемый глава полуострова Сергей Аксенов, передает со ссылкой на .

"С точки зрения средств размещения конкуренцию пока мы с той же Турцией в общем не выдерживаем, но понимание что делать есть. Владельцы отелей нас слышат", — сказал Аксенов.

По его словам, "органы власти" готовы реагировать со своей стороны, искать варианты, чтобы облегчить жизнь туроператорам.

Он также подчеркнул, что Крым будет успешным регионом.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира