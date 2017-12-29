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Саакашвили о результатах экспертизы голосов его и Курченко: Тут вопрос очень конкретный: в чем преступление?
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29.12.2017 15:00
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Лидер "Руху нових сил" Михаил Саакашвили заявил, что не брал деньги
у беглого бизнесмена Сергея Курченко. Этот материал можно прочитать
и на украинском языке Саакашвили: Тут все очень просто: у них нет
дела. У них есть дикое желание избавиться от меня в Украине Фото:
EPA Так он прокомментировал результаты экспертизы, которая
подтвердила подлинность голосов его и украинского бизнесмена Сергея
Курченко, зафиксированных на аудиозаписях украинскими
правоохранителями."Мой голос можно использовать в любом ракурсе,
голос любого можно использовать, но тут вопрос очень конкретный: в
чем преступление? Где какие-то деньги? Что я нарушил? Собрание
людей – это не преступление. Призывать к конституционному
переходу – это не преступление. Даже деньги брать – это
не преступление, хотя я их не брал, тем более от таких источников.
Тут все очень просто: у них нет дела. У них есть дикое желание
избавиться от меня в Украине", – заявил политик.5 декабря
генпрокурор Юрий Луценко заявил, что окружение Саакашвили
получило из России около $500 тыс. на финансирование митингов
для свержения украинской власти. По его словам, целью акций
лидера "Руху нових сил" было прекращение уголовного
преследования в отношении Курченко и восстановление его
контроля над активами в Украине. ГПУ также обнародовала
аудиозаписи телефонных разговоров, якобы подтверждающие
это.Саакашвили заверил, что не знаком с Курченко, а
записи ГПУ назвал фейком.Экс-президента Грузии задержали со
второй попытки вечером 8 декабря. Прокуратура требовала для
политика меру пресечения в виде домашнего ареста с ношением
электронного браслета.11 декабря Печерский райсуд Киева отклонил
ходатайство обвинения и отпустил Саакашвили на
свободу. Генеральная прокуратура Украины подала
апелляцию, которую должны рассмотреть 3 января.22 декабря и 26
декабря политик не явился на допросы в СБУ.Сегодня спикер
главы ГПУ Лариса Сарган сообщила, что экспертиза подтвердила
подлинность голосов Курченко и Саакашвили на записях.
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