Лидер "Руху нових сил" Михаил Саакашвили заявил, что не брал деньги у беглого бизнесмена Сергея Курченко. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Саакашвили: Тут все очень просто: у них нет дела. У них есть дикое желание избавиться от меня в Украине Фото: EPA Так он прокомментировал результаты экспертизы, которая подтвердила подлинность голосов его и украинского бизнесмена Сергея Курченко, зафиксированных на аудиозаписях украинскими правоохранителями."Мой голос можно использовать в любом ракурсе, голос любого можно использовать, но тут вопрос очень конкретный: в чем преступление? Где какие-то деньги? Что я нарушил? Собрание людей – это не преступление. Призывать к конституционному переходу – это не преступление. Даже деньги брать – это не преступление, хотя я их не брал, тем более от таких источников. Тут все очень просто: у них нет дела. У них есть дикое желание избавиться от меня в Украине", – заявил политик.5 декабря генпрокурор Юрий Луценко заявил, что окружение Саакашвили получило из России около $500 тыс. на финансирование митингов для свержения украинской власти. По его словам, целью акций лидера "Руху нових сил" было прекращение уголовного преследования в отношении Курченко и восстановление его контроля над активами в Украине. ГПУ также обнародовала аудиозаписи телефонных разговоров, якобы подтверждающие это.Саакашвили заверил, что не знаком с Курченко, а записи ГПУ назвал фейком.Экс-президента Грузии задержали со второй попытки вечером 8 декабря. Прокуратура требовала для политика меру пресечения в виде домашнего ареста с ношением электронного браслета.11 декабря Печерский райсуд Киева отклонил ходатайство обвинения и отпустил Саакашвили на свободу. Генеральная прокуратура Украины подала апелляцию, которую должны рассмотреть 3 января.22 декабря и 26 декабря политик не явился на допросы в СБУ.Сегодня спикер главы ГПУ Лариса Сарган сообщила, что экспертиза подтвердила подлинность голосов Курченко и Саакашвили на записях. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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