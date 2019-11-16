От "пищевого мусора" стоит отказаться полностью.

Что такое "пищевой мусор"

Последствия его употребления

Хроническая усталость

Даже если вы вообще не тратите энергию, то силы будто покидают вас: слабость, хочется спать. Все дело в чрезмерном употреблении сахара.

Уровень глюкозы поднимается в крови до предела. Организм вырабатывает инсулин, чтобы расщепить ее. Избыток запасается в жировых депо с выравниванием до постоянного уровня для поддержания гомеостаза организма. Организм ведет постоянную работу, отсюда — ваша сонливость и аппатичность.

Плохое пищеварение и запоры

Если на вашем обеденном столе частые гости наггетсы, готовые салаты, бутерброды с колбасой и белым хлебом, сладкие булочки, то, скорее только, ваша пищеварительная система работает плохо. Все дело в том, что эти и им подобные продукты не содержат клетчатку. О она нужна для выработки полезных бактерий в кишечнике и нормализации его моторики.

Отдайте предпочтение фасоли, чечевице, гороху, овощам, крупам.

Почечная недостаточность

Камни в почках появляются из-за пуринов, которые содержатся в сосисках и колбасах. Почки функционируют нормально при достаточном уровне натрия. Если его не хватает — откачивают его из мочи и отправляют обратно в кровь. Когда он в избытке — выводят из организма. Когда его слишком много, фильтр «засоряется». Если почки не выполняют свои функции, наступает состояние, которое врачи называют «почечная недостаточность».

Кровь давит на стенки сосудов, потому что организм не справляется с избытком натрия. Врачи считают, что нормально получать с пищей 2,3 г, или 2300 мг, натрия. Это количество соответствует 1 чайной ложке поваренной соли.

Проблемы с кожей

Питание и акне не связаны — эта болезнь развивается из-за сбоев в выработке гормонов. Но ее усугубляют продукты с высоким гликемическим индексом: торты, пирожные, выпечка и подслащенные напитки. Исследования показали, что у тех, кто сокращал их в рационе, уменьшался размер сальных желез и уровень воспаления.

Проблемы с сердцем, рак желудка

Избыток соли в организме (а он обязательно появится, если вы питаетесь «мусорной едой», которую производители стараются сделать как можно более привлекательной по вкусу). И чем больше лишней соли в рационе, тем выше риск сердечного приступа, инфаркта и инсульта, и даже риск рака желудка.

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