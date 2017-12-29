Президент Дональд Трамп заявил, что очень разочарован из-за того, что Китай позволил себе предоставлять нефть для Северной Кореи.

В своем Twitter президент США огласил, что Китай «поймали за руку».

Он сообщил, что кризис в КНДР никогда не решится дружественным способом, если в Пхеньян будут поставлять нефть.

Китай ранее отрицал, что нарушил санкции Совбеза ООН по поводу поставок нефти в Северную Корею.

На прошлой неделе Пекин поддержал резолюцию ООН, в которой говорилось о нефтяном эмбарго.

Новые серьезные санкции — это попытка приструнить испытания баллистических ракет КНДР.

Президент Трамп сделал свое заявление после того, как в издании Chosun Ilbo сообщили, что китайские танкеры тайно перевозят нефть в море на севернокорейские судна.

Цитируя чиновников из правительства Южной Кореи, в издании указали, что нелегальная транспортировка нефти кораблями зафиксировали шпионские спутники США.

В США этого не подтвердили. Однако один представитель Госдепартамента, которого цитирует агенство Reuters, сообщил, что подобная операция могла быть.

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