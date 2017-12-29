Всеукраинское объединение тренеров по футболу обнародовало имя лучшего тренера высшего дивизиона чемпионата Украины по итогам 2017 года, сообщает со ссылкой на сайт Объединения.

В этом году Объединение впервые определяло лучшего тренера УПЛ по средним оценкам тур за туром.

Лучшим со средним показателем 4,18 оказался Роман Санжар - главный тренер донецкого "Олимпика".

Среди его достижений:

• впервые в истории "Олимпик" пробился в еврокубки и делегировал игрока в национальную сборную Украины;

• команда достигла наивысшего места в истории (4 позиция в УПЛ сезона 2016/17)

• по итогам календарного 2017 (завершение прошлого сезона и первая часть текущего) "Олимпик" входит в пятерку лучших команд Украины.

Стоит отметить, что трижды по ходу сезона Санжар признавался лучшим в УПЛ по итогам туров по версии нашего объединения.

Напомним, что представитель "Десны" избран лучшим тренером Первой лиги Украины в 2017 году.

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