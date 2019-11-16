|Свіжа фуксія: Новий вихід Кейт Міддлтон (Фото)
|16.11.2019 23:51
|
Дружина принца Вільяма вирушила на екскурсію по хоспісу. Кейт вибрала яскравий і жіночний наряд: на ній був костюм кольору фуксії з колекції Oscar de la Rentа, чорні колготки і замшеві човники в тон. Доповнив аутфіт маленький клатч.
Відзначимо, що герцогиня співпрацює з організацією EACH, яка надає підтримку і догляд дітям, які проживають в хоспісах Східної Англії. Співробітники також відзначили, що герцогиня часто наносить приватні візити в хоспіс без фотографів і супроводу.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
Поделитесь статьей с друзьями