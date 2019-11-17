|Вікторія Бекхем показала, як строгий образ перетворити в святковий (Фото)
|17.11.2019 00:48
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Черговий фешн-урок трапився в Парижі - папараці сфотографували Бекхем на одній з вулиць в стильному комплекті: дизайнерка одягла світло-зелений костюм, який доповнили блуза молочного відтінку і бузкові туфлі. До них Вікторія підібрала сумку Hermes в тон. Яскравий колір автоматично перетворив суворий наряд в святковий - прийом особливо актуальний напередодні офісних вечірок.
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