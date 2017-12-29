История с запретом на ввоз книг из России для украинцев уже не нова. Еще и месяца не прошло, как под запрет попал "Илья Муромец" и две книги Бориса Акунина.

В списке "неугодных" оказались также сказки и учебники по химии, передает со ссылкой на .

И вот теперь наконец-то на сайте Госкомитета телевидения и радиовещания появился официальный список книг, которые угрожают нацбезопасности Украины. Официально документ носит название "Перечень книжных изданий, содержание которых направлено на ликвидацию независимости Украины, пропаганду насилия, разжигание межэтнической, расовой, религиозной вражды, совершения террористических актов, посягательство на права и свободы человека".

В новом списке 136 книг различных авторов. И стоит отметить, что названия большинства из них действительно звучат крайне непатриотично для Украины. Например, "Независимая Украина: крах проекта", "Иллюзия свободы. Куда ведут Украину новые бандеровцы", "Новороссия. Восставшая из пепла", "Украина – это Россия", "Украина – вечная Руина. Гопак на крови. Серия Информационная война»" и др.

Впрочем, сложно судить о книге по обложке – в данном случае, по названию. Тем более, что в списке встречаются названия, которые вполне могли бы принадлежать и "правильным" изданиям, к примеру, нейтральное "Украина в глобальной политике" или "Украина: Экономика смуты, или Деньги на крови".

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