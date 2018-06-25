Зовсім юна дочка Джонні Деппа, 19-річна Лілі-Роуз, знялася для глянцю топлес.



Допис, поширений Lily-Rose Depp (@lilyrose_depp) 13 Чер 2018 р. о 1:15 PDT



Такої честі удостоївся Vogue. Юна дочка відомих акторів зображена у короткій спідниці з оголеними грудьми, які прикрашають численні прикраси. На руках у Лілі-Роуз - два шкіряні браслети з великим камінням.



"З піни морської: Лілі-Роуз Депп увібрала в себе, здається, все найкраще від своїх іменитих батьків: вона знімається в кіно по обидва боки Атлантики, бере судьба у показах Chanel і з легкістю говорить як французькою, так англійською", - пише про неї видання.



Допис, поширений Vogue Russia (@voguerussia) 18 Чер 2018 р. о 4:52 PDT



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