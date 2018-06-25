|Зовсім юна дочка Джонні Деппа позує топлес (ФОТО)
|25.06.2018 21:12
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Такої честі удостоївся Vogue. Юна дочка відомих акторів зображена у короткій спідниці з оголеними грудьми, які прикрашають численні прикраси. На руках у Лілі-Роуз - два шкіряні браслети з великим камінням.
"З піни морської: Лілі-Роуз Депп увібрала в себе, здається, все найкраще від своїх іменитих батьків: вона знімається в кіно по обидва боки Атлантики, бере судьба у показах Chanel і з легкістю говорить як французькою, так англійською", - пише про неї видання.
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