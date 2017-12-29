Дополнению к перечню ранее запрещенных сайтов на данный момент присвоен гриф «для служебного пользования».

Министерство информационной политики намерено опубликовать дополнение к списку сайтов, которые необходимо закрыть в связи с их угрозой для информационной безопасности Украины в начале 2018 года, информирует еizvestia.com.

В ответе ведомства на требование говорится, что дополнению к перечню ранее запрещенных сайтов на данный момент присвоен гриф «для служебного пользования».

Ограничения доступа будут сняты в начале 2018 года для рассмотрения и обсуждения экспертным советом.

В Мининформполитики отмечают, что после этого с обновленным перечнем сайтов можно будет ознакомиться на официальном портале ведомства.

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Напомним, в мае президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО от 28 апреля о применении санкций против ряда юр- и физлиц, которым в частности блокируется доступ к соцсетям «ВКонтакте» и «Одноклассники». Помимо этого заблокирован доступ ко всем сервисам «Яндекса».

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