Ніккі Рід розповіла про свій щільний розклад і баланс між сім'єю, роботою і самою собою.



У червні 2017 року зірка серіалу "Щоденники вампіра" Йен Сомерхолдер і актриса саги "Сутінки" Ніккі Рід стали батьками - на світ з'явилася їхня дочка Боді Солель Рід-Сомерхолдер. Перші і поки єдині фото малятка з'явилися лише рік тому, самі актори вважають за краще приховувати її обличчя від громадськості. Незважаючи на довгоочікуване материнство, Ніккі не посвячує йому всю себе: крім дочки вона часто подорожує з чоловіком, знімається в кіно і серіалах, просуває екологічні ініціативи і власний бізнес - ювелірний бренд Bayou with Love. Його особливість - в матеріалах, з яких створюються прикраси: відновлені деталі материнських плат комп'ютерів і планшетів.



Про те, як їй вдається поєднувати роль дружини, матері і бізнесвумен, Ніккі Рід розповіла днями журналістам E! News під час вечірки на честь запуску нового бренду одягу UpWest в готелі The Arlo Soho:



"Я часто говорю про баланс - не тому, що вважаю себе експертом, я просто прагну до цього. У мене є свій бізнес, який я "народила" майже одночасно з дитиною. Так що зараз я, можна сказати, виховую одночасно двох дітей. Багато сучасних мам намагаються поєднувати ведення господарства з іншими частинами свого життя. Це здійснимо, але для цього потрібно бути усвідомленим".



Незважаючи на зайнятість, актриса намагається бути уважною до себе:



"Я думаю, дуже важливо приділяти час і собі. Відволіктися від усього, навіть від коханої людини, і знайти кілька хвилин тиші наодинці з собою. Я намагаюся не забувати про це. У ці моменти до мене завжди приходять хороші ідеї. Зараз я відчуваю, що можу бути і мамою, і творчою людиною. Я відчуваю себе реалізованою в обох ролях".



Також Ніккі Рід зізналася, що любить хвалитися успіхами своєї дочки, не дивлячись на бажання не виносити приватне життя за межі будинку. Але в той же час не схвалює звичку деяких жінок порівнювати дітей між собою і нав'язувати їм свої бажання:



"Діти приходять в цей світ унікальними, такими, якими вони є. У кожного з них свій шлях, і ми, як батьки, повинні лише допомагати їм і направляти. Для нас з Йеном це головне правило".





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