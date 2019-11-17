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Емілія Кларк знялася у ніжній фотосесії для Wonderland
17.11.2019 07:00
33-річна Емілія Кларк стала головною героїнею новорічного номера журналу Wonderland. В інтерв'ю з редакторами видання актриса пригадала про зйомки в "Іграх престолів" (Game of Thrones), розповіла про свої нові проекти, двох перенесених інсультах і життя за кадром (повна версія інтерв'ю доступна по платній підписці на сайті видання).

Кларк також взяла судьба в яскравій фотосесії для журналу. Знімки вийшли дуже запам'ятовуються - на деяких з них Емілія позує на тлі хмар і з білосніжними крилами ангела за спиною, а на інших - в ретронарядах і з помітним макіяжем.

"Wonderland, ви зробили мене набагато крутіше, ніж я є насправді. І я дуже за це вдячна. Особливо за крила", - висловила Емілія подяку на своїй сторінці в Instagram.

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