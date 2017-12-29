Продюсеры бондианы, по информации The Sun, решили не привлекать
актрису Меган Маркл к съемкам очередной картины об агенте 007 в
связи с ее романом с принцем Гарри. Маркл могла стать экранной
подружкой Бонда Фото: EPA пишет The Sun.По сообщению издания, Маркл
могла исполнить роль в 25-м фильме об агенте 007, но ее помолвка с
принцем Гарри стала тому препятствием.Издание пишет, что Маркл
вошла в шорт-лист из пяти главных претенденток на роль в бондиане,
и называет еще одно имя из списка – актрисы Иллфенеш
Хадеры.Продюсеры якобы решили отказать Маркл в связи с ее романом с
принцем Гарри.Маркл обрела широкую известность после съемок в
сериале "Форс-мажоры". Свадьба Маркл и принца Гарри назначена на 19
мая 2018 года.
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