Продюсеры бондианы, по информации The Sun, решили не привлекать актрису Меган Маркл к съемкам очередной картины об агенте 007 в связи с ее романом с принцем Гарри. Маркл могла стать экранной подружкой Бонда Фото: EPA пишет The Sun.По сообщению издания, Маркл могла исполнить роль в 25-м фильме об агенте 007, но ее помолвка с принцем Гарри стала тому препятствием.Издание пишет, что Маркл вошла в шорт-лист из пяти главных претенденток на роль в бондиане, и называет еще одно имя из списка – актрисы Иллфенеш Хадеры.Продюсеры якобы решили отказать Маркл в связи с ее романом с принцем Гарри.Маркл обрела широкую известность после съемок в сериале "Форс-мажоры". Свадьба Маркл и принца Гарри назначена на 19 мая 2018 года. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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