|Кім Кардашьян була помічена з каблучкою, яку в неї вкрали 3 роки тому
|17.11.2019 07:37
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Злодії були заарештовані, серед них був Омар Айд Кедаш, який зізнався, що коштовності реаліті-зірки були продані по частинах на чорних ринках в Брюсселі і Антверпені. Але знайти викрадене поліції так і не вдалося. Через рік схоже за всіма параметрами і навіть ціною кільце знайшли на вітрині одного з ювелірних бутиків в Італії. А днями таке ж кільце було помічено... на руці самої Кім!
На одному з нових знімків рекламної кампанії KKW Fragnance Кім, Кортні і Хлої відображені за столом з флаконами ароматів в руках. Всі три дівчини буквально обвішані різними ювелірними прикрасами, але підписників зацікавило тільки одне з них - кільце на лівому безіменному пальці Кім в центрі кадру. Воно як дві краплі води схоже на те саме кільце. Поки невідомо, оригінал це, перекуплений в тому самому італійському магазині, або копія, зроблена на замовлення.
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