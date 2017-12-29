Популярное издание The Daily Mail обратило внимание на Instagram-страницу девочек-близняшек, которых оно нарекло "самыми красивыми в мире".

Известно, что девочкам очень миловидной внешности уже предложили сотрудничество многие модельные агентства и шоурумы.

Интерес к близняшкам возник после того, как их мать Джеки завела для них Instagram-страницу. В итоге у них теперь ежедневные съемки, а жизнь в корне изменилась.

"Теперь они делают всё, чтобы быть в центре внимания. Я верю в нумерологию, и для них 7 - это счастливое число, ведь 7.07.2017 им исполнилось как раз семь лет", - отметила женщина.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в конкурсе красоты Miss Europe Continental, который состоялся в пятницу, 25 ноября, в итальянском Неаполе, победила украинка Наталья Варченко , сообщает в Instagram пресс-служба Национального комитета "Мисс Украина Вселенная".

Сводка.нет - Новости Украины и Мира