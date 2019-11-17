Об этом сообщает Национальная полиция.

"На спецлинию 102 поступило сообщение от случайного свидетеля о том, что в селе Тарасовка Киево-Святошинского района на переезде поезд сбил человека. На место происшествия сразу выехала следственно-оперативная группа, которая выяснила, что 18-летняя погибшая жительница села Тарасовка поздно вечером вышла из аптеки и направилась домой через железнодорожный переезд, находясь в наушниках, и не услышала приближение поезда, двигавшегося из Киева в сторону Фастова. Девушка погибла на месте происшествия", - говорится в сообщении.

Как отмечается, по факту трагедии открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Несчастный случай) Уголовного кодекса Украины.

По данным СМИ, погибшей оказалась чемпионка Украины по боксу Амина Булах. Спортсменка из Кропивницкого была чемпионкой Украины. В сентябре Булах завоевала бронзовую медаль на молодежном чемпионате Европы в Софии.

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