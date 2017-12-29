Задержан участник НВФ "Рим", причастный к удерживанию и допросам украинских военных

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали на территории Луганской области гражданина Украины, участника незаконного вооруженного формирования "Рим", который подозревается в незаконном удерживании, конвоировании и допросах украинских военнослужащих.

"28.12.2017 сотрудники Департамента защиты национальной государственности Службы безопасности Украины, по поручению Главной военной прокуратуры Генеральной прокуратуры Украины, на территории Луганской области задержали гражданина Украины, который подозревается в том, что в 2014 году участвовал в террористической организации "ЛНР", где в "должности помощника главаря незаконного вооруженного формирования "РИМ" вел боевые действия против подразделений Вооруженных сил Украины и других подразделений, привлеченных к проведению АТО", - сообщает пресс-служба Генпрокуратуры в пятницу.

Кроме того, этот человек подозревается "в незаконном удерживании, конвоировании и проведении допросов пленных украинских военнослужащих".

Задержанному вручено сообщение о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической организации) и ч. 2 ст. 437 (ведение агрессивной войны) УК Украины.

В пятницу следственный судья Печерского районного суда Киева рассматривает ходатайство о применении в отношении подозреваемого меры пресечения в виде содержания под стражей.

В Генпрокуратуре напомнили, что за совершение инкриминируемых этому гражданину преступлений Уголовный кодекс Украины предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком 15 лет с конфискацией имущества.