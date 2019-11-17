Виктор Гайчук занял должность министра обороны Молдовы в сформированном 14 ноября правительстве Иона Кику.

Нынешний глава минобороны Молдовы восхищался «духом и мужеством» донбасских боевиков еще в ноябре 2016 года, выступая на мероприятии в Академии наук Молдовы.

«Меня часто спрашивают, зачем Молдове армия, если мы никогда не победим? И я привожу лишь один пример – Донбасс. У Донбасса военных около 10 тысяч, практически как в Национальной армии Молдовы. А у украинской армии 168 тысяч. Так, по-простому. То есть, дух, вера являются эффективнее в борьбе. Если воин верит в своего командира, любит родину, тогда он победит и с менее современным вооружением, чем у противника», – заявил тогда Гайчук.

По данным издания, до ухода в правительство Гайчук был советником президента Молдовы Игоря Додона, секретарем Высшего совета безопасности. Гайчук является родственником Додона.

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