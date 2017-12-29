Один из десантников Вооруженных сил Украины Олег Лифинцев, который погиб в сбитом боевиками в 2014 году транспортном самолете Ил-76, был близким родственником командира минометной батареи – наемника частной военной компании "Вагнер" Алексея Лифинцева, сообщил глава Службы безопасности Украины Василий Грицак. Ил-76 был сбит в ночь с 13-го на 14 июня 2014 года Фото: ЕРА "Вы помните сбитый Ил-76 над Луганским аэропортом в июне 2014 года, когда погибло 40 десантников и девять членов экипажа. Среди погибших был и командир отделения 25-й Днепровской воздушно-десантной бригады ВСУ старший солдат Олег Лифинцев, родом из Каховки. Мы установили, что его родственник Алексей Лифинцов – изменник Украины из Севастополя, проходит службу в "ЧВК Вагнера" и занимает должность командира минометной батареи, его личный номер М1184", – рассказал Грицак.Он отметил, что степень родства еще устанавливается, однако известно, что они были близкими родственниками."Представьте себе, десантник был в Ил-76, а его родственник служит в частной военной компании", – подчеркнул Грицак.Он сообщил, что у СБУ есть документальная информация, которая подтверждает, что часть "вагнеровцев" почти ежедневно обстреливали Луганский аэропорт летом 2014 года.Глава СБУ добавил, что ведомство продолжает работу по установлению членов ЧВК "Вагнер" к военным преступлениям на территории Украины и других государств."На сегодняшний день нами установлено уже более двух тысяч человек из ЧВК", – уточнил он.В ночь с 13-го на 14 июня 2014 года террористы "ЛНР" подбили транспортный самолет Вооруженных сил Украины, в авиакатастрофе погибли 49 человек, включая 40 десантников 25-й отдельной Днепропетровской воздушно-десантной бригады.27 марта 2017 года Павлоградский суд Днепропетровской области вынес приговор генералу Виктору Назарову, который три года назад занимал должность замначальника штаба антитеррористической операции. Генерал был осужден на семь лет лишения свободы за халатность.В своем последнем слове Назаров заявил, что ему лично никто не докладывал об угрозе накануне катастрофы. Также он отметил, что самолет был сбит из зенитной установки, о размещении которой он не мог знать. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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