|Разведка сообщила о потерях оккупантов на Донбассе
|17.11.2019 08:52
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Такие данные обнародовал в субботу штаб ООС на своей странице в Facebook.
"По информации разведки Объединенных сил, с 8 по 15 ноября 2019 года потери вооруженных формирований Российской Федерации составили 28 человек. 12 оккупантов были ликвидированы, а еще 16 человек - это санитарные потери", - говорится в сообщении.
В штабе напомнили, что военнослужащие Объединенных сил дают адекватный ответ, открывая огонь по противнику, в случае угрозы жизни и здоровью, попыток захвата территорий или проникновения вражеских разведывательно-диверсионных групп.
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