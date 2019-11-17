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В Афганистане правоохранителям сдались более 240 боевиков
17.11.2019 09:26
На востоке Афганистана сдалось более 240 боевиков Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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