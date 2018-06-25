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Российский омбудсмен Москалькова сегодня отправится в Украину
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25.06.2018 21:12
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Российский омбудсмен Татьяна Москалькова 26 июня намерена посетить
в киевском СИЗО крымского дезертира Максима Одинцова, а также
моряков крымского судна "Норд". Москалькова прибудет в Украину
Фото: Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации /
Facebook Она отметила, что планирует вернуться в РФ к концу текущей
недели.Пресс-служба Москальковой сообщила, что 26 июня она намерена
посетить в киевском СИЗО крымского дезертира Максима Одинцова,
а также моряков крымского судна "Норд"."Следующим шагом
планируется паритетное посещение иных граждан, содержащихся
в списках. Целью мониторингового визита является всесторонняя
оценка соблюдения прав граждан, в частности условий
и порядка их содержания под стражей", – говорится в
сообщении.9 июня президент Украины Петр Порошенко по телефону
обсудил с президентом РФ Владимиром Путиным вопрос украинских
политзаключенных. Лидеры договорились, что омбудсмены обеих
стран в ближайшее время посетят заключенных граждан.13 июня
украинский омбудсмен Людмила Денисова отправилась в Россию. За
прошедшую неделю ей не удалось встретиться ни с одним украинским
политзаключенным. 15 июня омбудсмен пыталась попасть в
колонию к режиссеру Олегу Сенцову, но ее не пустили. Затем, по
словам Денисовой, она договорилась с Москальковой, что они
синхронно посетят заключенных 19 июня. Денисова должна была
отправиться на встречу к Сенцову, а Москалькова – к главному
редактору "РИА Новости Украина" Кириллу Вышинскому, но посещение
заключенных опять не состоялось.22 июня Москалькова предложила
Денисовй вместе посетить Вышинского, а потом Сенцова.
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