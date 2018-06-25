Российский омбудсмен Татьяна Москалькова 26 июня намерена посетить в киевском СИЗО крымского дезертира Максима Одинцова, а также моряков крымского судна "Норд". Москалькова прибудет в Украину Фото: Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации / Facebook Она отметила, что планирует вернуться в РФ к концу текущей недели.Пресс-служба Москальковой сообщила, что 26 июня она намерена посетить в киевском СИЗО крымского дезертира Максима Одинцова, а также моряков крымского судна "Норд"."Следующим шагом планируется паритетное посещение иных граждан, содержащихся в списках. Целью мониторингового визита является всесторонняя оценка соблюдения прав граждан, в частности условий и порядка их содержания под стражей", – говорится в сообщении.9 июня президент Украины Петр Порошенко по телефону обсудил с президентом РФ Владимиром Путиным вопрос украинских политзаключенных. Лидеры договорились, что омбудсмены обеих стран в ближайшее время посетят заключенных граждан.13 июня украинский омбудсмен Людмила Денисова отправилась в Россию. За прошедшую неделю ей не удалось встретиться ни с одним украинским политзаключенным. 15 июня омбудсмен пыталась попасть в колонию к режиссеру Олегу Сенцову, но ее не пустили. Затем, по словам Денисовой, она договорилась с Москальковой, что они синхронно посетят заключенных 19 июня. Денисова должна была отправиться на встречу к Сенцову, а Москалькова – к главному редактору "РИА Новости Украина" Кириллу Вышинскому, но посещение заключенных опять не состоялось.22 июня Москалькова предложила Денисовй вместе посетить Вышинского, а потом Сенцова. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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