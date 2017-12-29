Соцсети позволяют нам увидеть, как живут другие люди и показать миру себя, Желание покрасоваться перед другими может принести не только "лайки", но и серьезные неприятности, пишет со ссылкой на .

Перед тем, как запостить очередное селфи на фоне дорогой машины или своего шикарного интерьера, прочитайте эту историю.

Два года эта пара копила деньги на покупку собственного дома с огромным садом, в котором их дочь могла бы играть.

И вот, наконец, им удалось приобрести дом своей мечты: находится он в хорошем районе, близко - школа. Идеальное место для молодой семьи.

Жена захотела поделиться этой радостной новостью с миром. Она опубликовала несколько фотографий своего старого дома и того, куда они собирались переехать.

Со временем супруги привели в порядок новый дом и решились на переезд. Чтобы перевезти мебель, они наняли не проверенного перевозчика, а неизвестных им ребят.

Грузовик прибыл по старому адресу, и рабочие принялись загружать в него все имущество семьи. Пара должна была ехать к новому дому прямо за грузовиком.

Так получилось, что перевозчик изменил путь, и грузовик поехал другой дорогой. Молодая семья добралась до назначенного места раньше.

Они с волнением и радостью ожидали приезда рабочих. Вскоре волнение сменилось тревогой.

На протяжении нескольких часов они пытались дозвониться перевозчику, но телефон был отключен, самое худшее - супруги не записали номер грузовика, чтобы отследить его передвижение.

Стало ясно, что их обманули, все ценные вещи семьи оказались в руках аферистов.

Правоохранители пришли к выводу, что грабители заинтересовались фотографиями семьи в Facebook и решили провернуть эту преступную схему.

Полиция предупреждает: будьте осторожны, когда выкладываете на всеобщее обозрение фотографию, видео или любой компрометирующий контент в социальные сети. Это может полностью изменить вашу жизнь.

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