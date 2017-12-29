|Эта семья потеряла все, потому что любила обо всем рассказывать в Фейсбуке
|29.12.2017 15:22
|
Соцсети позволяют нам увидеть, как живут другие люди и показать миру себя, Желание покрасоваться перед другими может принести не только "лайки", но и серьезные неприятности, пишет со ссылкой на .
Перед тем, как запостить очередное селфи на фоне дорогой машины или своего шикарного интерьера, прочитайте эту историю.
Два года эта пара копила деньги на покупку собственного дома с огромным садом, в котором их дочь могла бы играть.
И вот, наконец, им удалось приобрести дом своей мечты: находится он в хорошем районе, близко - школа. Идеальное место для молодой семьи.
Жена захотела поделиться этой радостной новостью с миром. Она опубликовала несколько фотографий своего старого дома и того, куда они собирались переехать.
Со временем супруги привели в порядок новый дом и решились на переезд. Чтобы перевезти мебель, они наняли не проверенного перевозчика, а неизвестных им ребят.
Грузовик прибыл по старому адресу, и рабочие принялись загружать в него все имущество семьи. Пара должна была ехать к новому дому прямо за грузовиком.
Так получилось, что перевозчик изменил путь, и грузовик поехал другой дорогой. Молодая семья добралась до назначенного места раньше.
Они с волнением и радостью ожидали приезда рабочих. Вскоре волнение сменилось тревогой.
На протяжении нескольких часов они пытались дозвониться перевозчику, но телефон был отключен, самое худшее - супруги не записали номер грузовика, чтобы отследить его передвижение.
Стало ясно, что их обманули, все ценные вещи семьи оказались в руках аферистов.
Правоохранители пришли к выводу, что грабители заинтересовались фотографиями семьи в Facebook и решили провернуть эту преступную схему.
Полиция предупреждает: будьте осторожны, когда выкладываете на всеобщее обозрение фотографию, видео или любой компрометирующий контент в социальные сети. Это может полностью изменить вашу жизнь.
Помните, что каждый имеет доступ к тому, что вы постите. Эта информация может быть использована проти вас!