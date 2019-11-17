Об этом Укринформу сообщили в Укргидрометцентре.

Так, говорится в прогнозе, в воскресенье будет облачно с прояснениями. Без осадков. На западе и юге страны ночью и утром кое-где туман. Ветер юго-восточный, восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, на Левобережье около 0°; днем 8-13°, на Закарпатье до 17°.

На понедельник-вторник 18-19 ноября также переменная облачность. Без осадков. В южных и центральных областях ночью и утром кое-где туман. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с. Температура в западных областях и на юге Одесчины ночью 2-7° тепла, днем ​​9-14°, на Закарпатье до 17°; на остальной территории ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем ​​5-10° тепла, в восточных областях, на севере Левобережья и Днепропетровской области 19 ноября 2-7° тепла.

20-21 ноября в западных областях кое-где небольшой дождь, на остальной территории без осадков. Температура в западной части и на крайнем юге ночью 2-7° тепла, днем ​​6-11°, на Закарпатье до 15° тепла; на остальной территории ночью от 3° тепла до 2° мороза (21 ноября в восточных областях и на севере Левобережья 4-10° мороза), днем ​​0-5° тепла.

В Киеве и области в воскресенье, 17 ноября, облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура в столице ночью 5-7 ° тепла, днем ​​около 10°; по области - ночью 2-7° тепла, днем ​​8-13°.

18-19 ноября переменная облачность. Без осадков. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем ​​5-10° тепла.

20-21 ноября без осадков. Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем ​​0-5° тепла.

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