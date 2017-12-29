Фондовые индексы Европы снижаются, а британский FTSE достиг рекорда

Фондовые индексы стран Западной Европы снижаются в ходе торгов в пятницу, при этом британский рынок поднимается и, вероятнее только, завершит 2017 год на рекордной отметке, сообщает MarketWatch.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к 12:21 кв уменьшился на 0,09% - до 389,18 пункта. Индекс пятидесяти крупнейших предприятий еврозоны Euro Stoxx 50 потерял 0,28%.

Французский индикатор CAC 40 опустился с открытия рынка на 0,2%, германский DAX - на 0,33%.

Британский FTSE 100 поднялся на 0,26% и достиг максимума в 7642,55 пункта. Торги в Лондоне в пятницу в преддверии праздников завершатся раньше обычного - в 14:30 кв.

С начала текущего года Stoxx 600 поднялся примерно на 7,7%, CAC 40 - на 9,7%, DAX - на 12,8%, FTSE 100 - на 7%.

Инвестиционные банкиры высказывают опасения относительно рынка акций Великобритании в 2018 году, в основном, из-за неопределенности в отношении выхода страны из состава Европейского союза (Brexit), сообщает MarketWatch.

Средний прогноз аналитиков для FTSE 100 на конец следующего года составляет 7733 пункта, что представляет собой повышение примерно на 1% относительно текущего уровня. При этом ожидания колеблются от 7000 пунктов у Societe Generale до 8200 пунктов у Citigroup.

Наиболее существенное повышение котировок акций между компаний, входящих в расчет FTSE 100, в этом году показали NMC Health Plc. Их стоимость подскочила на 86%, в том числе на 1% в ходе торгов в пятницу.

Вслед за повышением цен на медь до многолетних максимумов растут котировки бумаг горнодобывающих компаний, включая Rio Tinto Plc - на 0,8%, BHP Billiton Plc - на 0,7% и Fresnillo - на 0,7%.

Темпы подъема европейского рынка акций в 2017 году были не такими значительными, как в США и странах Азии, тем не менее Euro Stoxx 50 завершает "в плюсе" шестой год подряд.

Благодаря укреплению европейской экономики и восстановлению прибылей компаний Euro Stoxx 50 увеличился на 6,9% в этом году. Как ожидают в среднем аналитики, в 2018 году он может подняться еще более чем на 6%, сообщило агентство.