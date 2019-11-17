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В киевском общежитии погибли двое человек из-за взрыва
17.11.2019 09:45
В киевском общежити произошел взрыв, из-за которого погибли два человека
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
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