В Боливии в ходе протестов погибли 23 человека и пострадало более 700 - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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В Боливии в ходе протестов погибли 23 человека и пострадало более 700
17.11.2019 10:23
В результате столкновений в Боливии погибли более 20 человек
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
мир
события
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