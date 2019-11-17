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В Боливии в ходе протестов погибли 23 человека и пострадало более 700
17.11.2019 10:23
В результате столкновений в Боливии погибли более 20 человек Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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