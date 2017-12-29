Лидер "Руху нових сил" Михаил Саакашвили не знает беглого бизнесмена Сергея Курченко, никогда его не видел и не разговаривал с ним, заявил в комментарии изданию "ГОРДОН" адвокат политика Руслан Чернолуцкий. Чернолуцкий: Как бы ни желала ГПУ, даже в опубликованных записях они не найдут состава преступления Фото: Руслан Чернолуцкий / Facebook "Ничего другого от ГПУ не стоило и ждать. Особенно после того, как Генпрокуратура вместе с СБУ сфабриковали уголовное производство. Экспертное заключение делал Институт экспертиз при СБУ. Там сказали, что какие-то голоса на записи якобы совпадают. Дело сфабриковано, это политическое преследование Саакашвили. Говорить о подлинности каких-то там голосов не имеет смысла. Ведь уже есть решение Печерского суда. Мы имеем массу фактов, доказывающих, что дело сфабриковано. Верить карманным экспертным институтам ГПУ и СБУ было бы смешно", – отметил адвокат.По его словам, Саакашвили не знаком с Курченко."Саакашвили не знает Курченко, никогда его не видел и не разговаривал с ним. Более того, как бы ни желала ГПУ, даже в опубликованных записях они не найдут состава преступления. Даже там не прозвучало никаких призывов к свержению власти, никаких сумм и так далее. Дело шито белыми нитками, и мы докажем это в суде. Если не в нашем, то в Европейском точно", – подчеркнул Чернолуцкий.5 декабря генпрокурор Юрий Луценко заявил, что окружение Саакашвили получило из России около $500 тыс. на финансирование митингов для свержения украинской власти. По его словам, целью акций лидера "Руху нових сил" было прекращение уголовного преследования в отношении Курченко и восстановление его контроля над активами в Украине. ГПУ также обнародовала аудиозаписи телефонных разговоров, якобы подтверждающие это.Саакашвили заверил, что не знаком с Курченко, а записи ГПУ назвал фейком.Экс-президента Грузии задержали со второй попытки вечером 8 декабря. Прокуратура требовала для политика меру пресечения в виде домашнего ареста с ношением электронного браслета.11 декабря Печерский райсуд Киева отклонил ходатайство обвинения и отпустил Саакашвили на свободу. Генеральная прокуратура Украины подала апелляцию, которую должны рассмотреть 3 января.22 декабря и 26 декабря политик не явился на допросы в СБУ.Сегодня спикер главы ГПУ Лариса Сарган сообщила, что экспертиза подтвердила подлинность голосов Курченко и Саакашвили на записях.Комментируя результаты экспертизы, Саакашвили заявил, что не совершал никаких преступлений. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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