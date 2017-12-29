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Верить карманным экспертным институтам ГПУ и СБУ было бы смешно – адвокат о результатах экспертизы голосов Саакашвили и Курченко
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29.12.2017 15:24
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Лидер "Руху нових сил" Михаил Саакашвили не знает беглого
бизнесмена Сергея Курченко, никогда его не видел и не разговаривал
с ним, заявил в комментарии изданию "ГОРДОН" адвокат политика
Руслан Чернолуцкий. Чернолуцкий: Как бы ни желала ГПУ, даже в
опубликованных записях они не найдут состава преступления Фото:
Руслан Чернолуцкий / Facebook "Ничего другого от ГПУ не стоило и
ждать. Особенно после того, как Генпрокуратура вместе с СБУ
сфабриковали уголовное производство. Экспертное заключение делал
Институт экспертиз при СБУ. Там сказали, что какие-то голоса на
записи якобы совпадают. Дело сфабриковано, это политическое
преследование Саакашвили. Говорить о подлинности каких-то там
голосов не имеет смысла. Ведь уже есть решение Печерского суда. Мы
имеем массу фактов, доказывающих, что дело сфабриковано. Верить
карманным экспертным институтам ГПУ и СБУ было бы смешно", –
отметил адвокат.По его словам, Саакашвили не знаком с
Курченко."Саакашвили не знает Курченко, никогда его не видел и не
разговаривал с ним. Более того, как бы ни желала ГПУ, даже в
опубликованных записях они не найдут состава преступления. Даже там
не прозвучало никаких призывов к свержению власти, никаких сумм и
так далее. Дело шито белыми нитками, и мы докажем это в суде. Если
не в нашем, то в Европейском точно", – подчеркнул
Чернолуцкий.5 декабря генпрокурор Юрий Луценко заявил,
что окружение Саакашвили получило из России около $500
тыс. на финансирование митингов для свержения украинской
власти. По его словам, целью акций лидера "Руху нових сил"
было прекращение уголовного преследования в отношении
Курченко и восстановление его контроля над активами в
Украине. ГПУ также обнародовала аудиозаписи телефонных
разговоров, якобы подтверждающие это.Саакашвили заверил,
что не знаком с Курченко, а записи ГПУ назвал
фейком.Экс-президента Грузии задержали со второй попытки
вечером 8 декабря. Прокуратура требовала для политика меру
пресечения в виде домашнего ареста с ношением электронного
браслета.11 декабря Печерский райсуд Киева отклонил ходатайство
обвинения и отпустил Саакашвили на свободу. Генеральная
прокуратура Украины подала апелляцию, которую должны
рассмотреть 3 января.22 декабря и 26 декабря политик не явился
на допросы в СБУ.Сегодня спикер главы ГПУ Лариса Сарган сообщила,
что экспертиза подтвердила подлинность голосов Курченко и
Саакашвили на записях.Комментируя результаты экспертизы, Саакашвили
заявил, что не совершал никаких преступлений.
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