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Вечная память: стали известны имена погибших из-за взрыва в Балаклее человек
17.11.2019 11:01
В результате взрыва в Балаклее погибли прапорщик и старший солдат
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
общество
события
украина
старший
солдат
прапорщик
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