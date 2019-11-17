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Вечная память: стали известны имена погибших из-за взрыва в Балаклее человек
17.11.2019 11:01
В результате взрыва в Балаклее погибли прапорщик и старший солдат Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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