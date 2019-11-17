Как сообщили Укринформу в пресс-службе театра, Анико Рехвиашвили умерла после продолжительной болезни.

"Она тяжело болела. Даже не выходила на работу с начала театрального сезона. 12 декабря Анико исполнилось бы 56 лет", - уточнили в пресс-службе.

Министерство культуры, молодежи и спорта Украины выразило искренние соболезнования по поводу смерти Анико Рехвиашвили.

В МКМС напомнили: Анико Рехвиашвили закончила хореографическую студию Государственного заслуженного академического ансамбля танца Украины им.П.П.Вирского (1982), хореографическое отделение Киевского института культуры (1990). Она была организатором, художественным руководителем и балетмейстером балетного театра "Анико балет" (1995). С 1996 года заведовала кафедрой современной классической хореографии Национального университета культуры и искусств.

Поставила хореографические композиции «Болеро» (муз. М.Равеля), «Четыре поцелуя» (муз. Я.Сибелиуса), "Страсть" (муз. П.Габриэля), «Времена года» (муз. А.Вивальди), "Итальянский альбом" (муз. Д.Ревербери), "Неоконченная исповедь" и многие другие.

Автор хореографических постановок для драматических театров Киева, кино и разнообразных шоу.

На сцене Национальной оперы Украины поставила балеты «Венский вальс» на муз. Штраусов, «Даниэла» М.Чембержи, «Дама с камелиями» на муз. Л.В.Бетховена, И.Брамса, И.Пахельбеля и др. композиторов, «Дафнис и Хлоя» М.Равеля, «Снежная королева» на муз. П.Чайковского и др. композиторов, «Ночи в садах Испании» и «El sombrero de tres picos» на муз. М.Де Фальи, "Юлий Цезарь" на муз. А.Респиги, «Половецкие танцы» на муз. А.Бородина, балетные сцены в операх "Моисей" М.Скорика, "Ярослав Мудрый" Г.Майбороды, "Норма" В.Беллини, "Наталка Полтавка" Н.Лысенко, ряд хореографических номеров и танцев для солистов.

Лауреат Международного конкурса им.Сержа Лифаря (1996, третья премия в номинации хореография).

Лауреат 25-й юбилейной премии "Киевская пектораль" в номинации "Лучшее пластическое решение спектакля" (балет "Снежная королева").

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