Ой.

1. Судья Линник, выносивший приговор Крысину, кивает на прокуратуру:

«О том, что Крысин собирал людей в обвинении не указано. Я не могу выйти за пределы предъявленного обвинения. Это он в своих показаниях говорил, что организовывал и собирал людей. Но в обвинении этого нет. Также нет и статьи об умышленном убийстве или покушении на умышленное убийство. В обвинении было только о хулиганстве и легкие телесные».

Ну ничего, генпрокурор наверняка выкрутится. Там без злодейств НАБУ и грантожерив не обошлось. Арцингер! Москвошвея!

Уточню — судья все равно мудак, там же условное уже было в 2016 году, а судья про это «забыл».

2. Текст приговора по делу №761/23886/14-к был размещен в реестре 26 декабря. При этом текст судебного решения закрыт для общего доступа.

Вообще, классную схему они придумали с засекречиванием, да? А кто не согласен, тот рука Кремля и помощник Януковича, честное реформаторское.

—