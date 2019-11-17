Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики и защиты окружающей среды Украины.

"Решение обеспечивает стабильное прохождение отопительного сезона и устраняет угрозу отключения городов от газа из-за экономически необоснованных ставок тарифов", - говорится в сообщении.

В конце июня 2019 года правительство Гройсмана приняло Постановление, которое вводит нерыночные механизмы. А именно - установление предельных цен/тарифов на услуги для населения городов областного значения.

В случае его функционирования ряд городов окажется под угрозой отключения отопления и горячего водоснабжения из-за невозможности покрытия себестоимости услуг и невозможности компенсировать экономически обоснованную стоимость их предоставления.

Ассоциация городов Украины обратилась к премьер-министру Украины Алексею Гончаруку с просьбой отменить постановление правительства от 26.06.2019 № 560, которым установили предельные тарифы на:

- услугу по снабжению тепловой энергии для населения 1400 грн (с НДС) за 1 Гкал (при наличии приборов учета) и 35,21 грн (с НДС) за 1 кв. м (без приборов учета).

- услугу по горячему водоснабжению, что составит 83,66 грн (с НДС) за 1 м куб. при условии подключения полотенцесушителей, и 75,74 грн (с НДС) за 1 м куб. при отсутствии полотенцесушителей.

Следует отметить, что средневзвешенный тариф по Украине на тепловую энергию по состоянию на 1 мая 2019 года составлял 1807 грн за 1 Гкал. Введение меньшего тарифа в соответствии с постановлением № 560 приведет к дополнительным расходам местных бюджетов за время отопительного сезона 2019/2020 года - 7 млрд грн.

При этом подчеркиваем, что граждане, чьи доходы недостаточны для расчета за коммунальные услуги, имеют право на субсидию. Всего на следующий год в Государственном бюджете на Программу субсидий заложено 47,6 млрд грн, что сопоставимо с суммой на указанные цели на 2019 год.

Антимонопольный комитет Украины также подтвердил, что для абсолютного большинства городов такие расходы непосильные, а действие постановления Кабинета министров Украины от 26 июня 2019 г. № 560 приведет к полному прекращению предоставления услуг по поставке тепловой энергии и горячей воды населению.

Кроме того, предложенные постановлением решения прямо нарушают ст.142 Конституции Украины, которая предусматривает обязанность государства обеспечить компенсацию расходов органов местного самоуправления, которые возникли вследствие решений органов государственной власти. А также требования части первой статьи 15 Закона Украины «О ценах и ценообразовании», в соответствии с которой Кабинет министров Украины при установлении государственных регулируемых цен на товары в размере ниже экономически обоснованного размера, должен возместить разницу за счет средств Государственного бюджета, говорится в сообщении.

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