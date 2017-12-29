Защита убеждена, что экспертиза "пленок Саакашвили" была подтасована

Экспертиза голосов лидера партии "Рух новых сил", экс-президента Грузии Михеила Саакашвили и беглого украинского бизнесмена Сергея Курченко, зафиксированных на аудиозаписях украинскими правоохранителями, была подтасована, считает адвокат М.Саакашвили Руслан Чорнолуцкий.

"Саакашвили никогда с Курченко не знакомился и не разговаривал, наша позиция здесь понятна. Мы считаем, что все пленки, все голоса сфальсифицированы, и понятное дело, что государственный институт экспертиз, который подведомствен СБУ, иную экспертизу, как подтвердить сфабрикованные голоса, и не мог сделать", - сказал он в пятницу агентству "Интерфакс-Украина".

Р.Чорнолуцкий также не понимает, каким образом пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган может публиковать данную информацию, поскольку это материалы, которые относятся к досудебному следствию. "И доступ у нее к ним даже, несмотря на должность пресс-секретаря генпрокурора, вряд ли имеется. Поэтому нужно еще разобраться, каким образом у нее в принципе имеется информация о каких-то экспертизах", - отметил он.

Ранее в пятницу пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган написала на своей странице в соцсети Фейсбук: "Украинским научно-исследовательским институтом специальной техники и судебных экспертиз СБУ проведена фоноскопическая экспертиза, подтверждающая подлинность голосов на зафиксированных разговорах между Саакашвили и С.Курченко".

5 декабря М.Саакашвили был задержан в Киеве, но сторонники заблокировали движение автомобиля и "освободили" его из машины правоохранителей. Политик был объявлен в розыск.

Повторно М.Саакашвили задержали поздно вечером 8 декабря. Инкриминируемая ему ч.2 ст.256 Уголовного кодекса (содействие участникам преступных организаций и скрытие их преступной деятельности) предусматривает от 5 до 10 лет лишения свободы. После задержания он был доставлен в СИЗО СБУ в Киеве, где объявил голодовку.

11 декабря Печерский районный суд Киева не удовлетворил ходатайство прокуратуры об избрании меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста М.Саакашвили на время проведения расследования. М.Саакашвили был отпущен из-под стражи в здании суда.

Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что М.Саакашвили получил от скрывающегося в РФ бизнесмена Сергеем Курченко $0,5 млн на свою деятельность в Украине и продемонстрировал аудиозапись в подтверждение своих слов. М.Саакашвили заявил, что не знаком с С.Курченко. Его товарищ Давид Сакварелидзе утверждает, что обнародованные записи – это монтаж, и намерен передать их на зарубежную экспертизу.

Президент Украины Петр Порошенко считает, что следователи могут обратиться к международным организациям для проведения экспертиз материалов следствия по делу М.Саакашвили. "Для того, чтобы это было абсолютно открыто и имело абсолютное доверие, я не исключаю, хотя следствие и является независимым, что следствие может обратиться для дополнительной экспертизы, в том числе к международным организациям", -сказал президент 8 декабря.

М.Саакашвили подозревается в преступлении, предусмотренном тремя статьями - ч.1 ст.15, ч.3 ст.28, ч.2 ст.256, ч.4 ст.110 Уголовного кодекса Украины. Инкриминируемые М.Саакашвили статьи предусматривают покушение на преступление, совершенное группой лиц по предварительному сговору или преступной организацией; содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности.