Председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак заявил, что вербовка украинских топ-чиновников является приоритетом для России, пишет Интерфакс-Украина .

По словам Грицака, российское правительство пытается не только собрать информацию, но и повлиять на процессы внутри Украины.

"Россия использует любые механизмы, чтобы вмешиваться в наши дела, и, конечно же, для нее является приоритетом вербовка топовых чиновников, правоохранителей, судей, депутатов, для того, чтобы не только иметь информацию, но и пытаться формировать общественное мнение, влиять на политические процессы в нашем государстве", - заявил глава СБУ.

Вместе с тем он отметил, что в работе спецслужбы есть много дел, в которых фигурируют подозревающиеся в госизмене топ-чиновники.

Кроме того Грицак отметил, что агенты РФ до сих пор есть и в рядах СБУ.

"Нет ничего удивительного в том, что и в СБУ остались так называемые "кроты". До Революции Достоинства для спецслужб России, к сожалению, были созданы максимально благоприятные условия относительно агентуры. Именно следовательно мы задерживаем собственных сотрудников", - заявил глава спецслужбы и добавил, что между задержанных есть полковники, и подполковники.

Как сообщал MIGnews.com.ua, председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак заявил, что боевики на Донбассе переправляют в Россию украинских пленных .

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