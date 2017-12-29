Дата встречи спецпредставителя Госдепа США по Украине Курта Волкера и помощника президента РФ Владислава Суркова еще не согласована. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Волкер хотел бы, чтобы в Украине в следующем году наступил мир Фото: yes-ukraine.org Он подчеркнул, что в настоящий момент дата встречи не назначена.Волкер отметил, что хотел бы видеть мир в Украине в следующем году, что потребует от России вывода войск, вооружений и любой поддержки с Донбасса.Волкер и Сурков уже проводили переговоры 21 августа в Минске, 7 октября и 13 ноября в Белграде.По информации "Интерфакса", американская сторона предложила России расширить зону присутствия миротворцев ООН на Донбассе, их численность и полномочия.В интервью Politico Волкер заявил, что последняя встреча в Белграде была "шагом назад". Он сообщил, что в целом встреча была "очень сердечной", а дискуссия – "очень хорошей", при этом российская сторона вернулась к своему первоначальному предложению по размещению миротворцев ООН на Донбассе.Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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