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Волкер рассчитывает встретиться с Сурковым в январе
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29.12.2017 15:32
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Дата встречи спецпредставителя Госдепа США по Украине Курта Волкера
и помощника президента РФ Владислава Суркова еще не согласована.
Этот материал можно прочитать и на украинском языке Волкер хотел
бы, чтобы в Украине в следующем году наступил мир Фото:
yes-ukraine.org Он подчеркнул, что в настоящий момент дата встречи
не назначена.Волкер отметил, что хотел бы видеть мир в Украине в
следующем году, что потребует от России вывода войск, вооружений и
любой поддержки с Донбасса.Волкер и Сурков уже проводили
переговоры 21 августа в Минске, 7 октября и 13
ноября в Белграде.По информации "Интерфакса", американская
сторона предложила России расширить зону присутствия
миротворцев ООН на Донбассе, их численность и полномочия.В интервью
Politico Волкер заявил, что последняя встреча в Белграде
была "шагом назад". Он сообщил, что в целом встреча была
"очень сердечной", а дискуссия – "очень хорошей", при этом
российская сторона вернулась к своему первоначальному предложению
по размещению миротворцев ООН на Донбассе.Вооруженный конфликт на
востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые
действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими
боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской
областей.
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