Стриминговый сервис Netflix опубликовал новогодний проморолик нового сезона сериала "Черное зеркало". События сериала в опубликованном видео перемешаны с реальными событиями. Саундтреком видео сделали песню Happy New Year группы Abba. В ролике показано новогоднее поздравление президента РФ Владимира Путина, обращенное к американцам. "Уважаемые жители Америки", – якобы говорит он. Этот материал можно прочитать и на украинском языке | В новогоднем ролике перемешали события сериала и реальной жизни Скриншот: Netflix / YouTube Видео набрало на YouTube почти 36 тыс. просмотров за несколько часов с момента публикации на YouTube.видео Видео: Netflix / YouTube Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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