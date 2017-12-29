"Черное зеркало". В проморолике сериала показали поздравление Путиным американцев
29.12.2017 15:40
Стриминговый сервис Netflix опубликовал новогодний проморолик
нового сезона сериала "Черное зеркало". События сериала в
опубликованном видео перемешаны с реальными событиями. Саундтреком
видео сделали песню Happy New Year группы Abba. В ролике показано
новогоднее поздравление президента РФ Владимира Путина, обращенное
к американцам. "Уважаемые жители Америки", – якобы говорит он. Этот
материал можно прочитать и на украинском языке | В
новогоднем ролике перемешали события сериала и реальной жизни
Скриншот: Netflix / YouTube Видео набрало на YouTube почти 36 тыс.
просмотров за несколько часов с момента публикации на YouTube.видео
Видео: Netflix / YouTube