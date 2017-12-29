Лидерство Украины связано с возобновлением веры инвесторов в ее экономический потенциал и их активной борьбой на развивающихся рынках.

Украинский фондовый индекс продемонстрировал самый лучший рост в 2017 году, достигнув показателя +80%. Об этом пишет агентство Bloomberg, которое с помощью экспертов составило список самых доходных активов уходящего года, информирует еizvestia.com.

Специалисты утверждают, что лидерство Украины связано с возобновлением веры инвесторов в ее экономический потенциал и их активной борьбой на развивающихся рынках. Кроме Украины хороший рост фондового индекса наблюдался в Казахстане (+64%) и Монголии (+63%).

Среди валют эксперты самыми доходными назвали криптовалюты, которые в некоторых случаях принесли инвесторам до 6000% прибыли. При этом специалисты предупреждают, что инвестиции в криптовалютный рынок по-прежнему сопровождаются высокими рисками.

Среди традиционных валют самым прибыльным стал мозамбикский метикал. Еще 12 лет назад его считали самой слабой валютой в мире, но за последний год он укрепился по отношению к доллару на 21%. На втором месте расположились чешская крона и польский злотый, которые подорожали по отношению к доллару на 18%.

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Наиболее убыточной валютой 2017 года признан узбекский сум, который девальвировал на 60%. Из-за этого крупнейшая в Узбекистане купюра номиналом 50 000 сум сейчас стоить немного дороже 6 долларов.

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