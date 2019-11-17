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За 30 лет в книгу Гиннеса вошли 52 украинца
17.11.2019 13:27
За 30 лет в книгу рекордов Гиннеса попали 52 украинских деятеля
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
общество
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