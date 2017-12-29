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В Южной Корее задержали китайское судно, которое поставляло нефть в КНДР
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29.12.2017 15:40
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Танкер из Гонконга Lighthouse Winmore в международный водах
передавал нефть северокорейскому судну. Он был задержан после
своего возвращения в порт Южной Кореи. Танкер зарегистрирован в
Гонконге Фото: marinetraffic.com По словам представителя
министерства иностранных дел Южной Кореи, танкер Lighthouse Winmore
вышел из южнокрейского порта Йосу с очищенным нефтепродуктом на
борту, который вскоре был передан в международных водах кораблю из
КНДР."Санкции Совета Безопасности ООН запрещают осуществлять
передачу чего-либо на северокорейские корабли", – напомнил
чиновник. Судно было задержано после его возвращения в Йосу 24
ноября.Известно, что на его борту находилось 23 гражданина
Китая и два – Мьянмы. И само судно, и его экипаж находятся под
арестом. Проводится расследование.По данным разведки США, с октября
китайские суда около 30 раз нелегально переливали нефть на
северокорейские корабли в Западном море. Соответствующие
спутниковые снимки опубликовала южнокорейская газета The
Chosun Ilbo.Президент США Дональд Трамп заявил о том, что
разочарован поставками нефти в КНДР.С 2006 года Северная Корея
произвела шесть испытаний ядерного оружия и десятки
запусков баллистических ракет. 29 ноября 2017 года
КНДР провела запуск межконтинентальной баллистической
ракеты нового типа "Хвасон-15". По словам
северокорейского лидера Ким Чен Ына, это стало завершением
процесса создания "государственных ядерных сил" КНДР.22 декабря
Совет Безопасности ООН одобрил новые санкции в отношении
КНДР.Резолюцию, принятую по инициативе делегации США, поддержали
все 15 членов Совбеза.В принятом документе сокращение поставок
нефтепродуктов Пхеньяну доведено до 89% (в предыдущей резолюции
было 55%), вводится запрет на продажу в КНДР промышленного
оборудования, транспортных средств, железа, стали и других
металлов, а также ряда продуктов питания и сельскохозяйственной
продукции.
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