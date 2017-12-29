Танкер из Гонконга Lighthouse Winmore в международный водах передавал нефть северокорейскому судну. Он был задержан после своего возвращения в порт Южной Кореи. Танкер зарегистрирован в Гонконге Фото: marinetraffic.com По словам представителя министерства иностранных дел Южной Кореи, танкер Lighthouse Winmore вышел из южнокрейского порта Йосу с очищенным нефтепродуктом на борту, который вскоре был передан в международных водах кораблю из КНДР."Санкции Совета Безопасности ООН запрещают осуществлять передачу чего-либо на северокорейские корабли", – напомнил чиновник. Судно было задержано после его возвращения в Йосу 24 ноября.Известно, что на его борту находилось 23 гражданина Китая и два – Мьянмы. И само судно, и его экипаж находятся под арестом. Проводится расследование.По данным разведки США, с октября китайские суда около 30 раз нелегально переливали нефть на северокорейские корабли в Западном море. Соответствующие спутниковые снимки опубликовала южнокорейская газета The Chosun Ilbo.Президент США Дональд Трамп заявил о том, что разочарован поставками нефти в КНДР.С 2006 года Северная Корея произвела шесть испытаний ядерного оружия и десятки запусков баллистических ракет. 29 ноября 2017 года КНДР провела запуск межконтинентальной баллистической ракеты нового типа "Хвасон-15". По словам северокорейского лидера Ким Чен Ына, это стало завершением процесса создания "государственных ядерных сил" КНДР.22 декабря Совет Безопасности ООН одобрил новые санкции в отношении КНДР.Резолюцию, принятую по инициативе делегации США, поддержали все 15 членов Совбеза.В принятом документе сокращение поставок нефтепродуктов Пхеньяну доведено до 89% (в предыдущей резолюции было 55%), вводится запрет на продажу в КНДР промышленного оборудования, транспортных средств, железа, стали и других металлов, а также ряда продуктов питания и сельскохозяйственной продукции. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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