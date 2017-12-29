Идея майнить криптовалюты с помощью смартфонов не новая. Но теперь, для этого появилось специализированное программное обеспечение. Программист Элиас Лимнеос создал специальное приложение MobileMiner. Приложение находится в открытом доступе, хотя и не поддерживается репозиторием App Store. Испытатели сообщают, что приложение прошло проверку, однако спешат заметить, что смартфону приходится тратить много энергии и работать на повышенных оборотах.

Как сообщает сайт , при круглосуточном майнинге владельцы минифермы смогут зарабатывать около 12 долларов в месяц, передает .

Программа недоступна для широкого круга пользователей , так как предусматривает длительную фоновую работу, что запрещено правилами App Store. Поэтому приложение приходится устанавливать на смартфон в обход репозитория, имея аккаунт разработчика приложений. Сам MobileMiner бесплатен и находится в открытом доступе. По словам разработчика, приложение особенно эффективно на новых смартфонах с современным процессором — 7, 8 или X. После установки программы нужно выбрать, какую валюту будет майнить айфон. На выбор предлагаются биткоин, монеро, Bytecoin, эфириум и прочие валюты. Также необходимо выставить время работы приложения, доступна опция майнинга в течение 24 часов.















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